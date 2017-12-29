События

16:02 29.12.2017

В ближайшие сутки ожидаются дожди, местами - мокрый снег

В ближайшие сутки ожидаются дожди, местами - мокрый снег

В Украине в ближайшие сутки 30 декабря на северо-западную половину страны переместится порция более прохладного воздуха из Центральной Европы, остальная территория еще останется в теплой воздушной массе, сообщает Укргидрометцентр.

Погоду в большинстве областей Украины, кроме запада, будет определять атмосферный фронт.

В западных областях – без существенных осадков, лишь на Закарпатье прогнозируется дождь с мокрым снегом; температура ночью и днем от 2° тепла до 3° мороза.

На остальной территории ожидаются временами дождь (ночью в Винницкой, Киевской и Черниговской областях сильный дождь); температура в течение суток 1-6° тепла, днем в южной части и Днепропетровской области местами 8-11°.

Ветер в Украине юго-восточный с переходом на Правобережье на северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве 30 декабря ночью сильный дождь, днем – умеренный. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура в течение суток 3-5° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 30 декабря самая высокая температура днем была 7,3° в 1987 году, самая низкая ночью -26,3° в 1895 году.

В Украине 31 декабря ночью в восточных областях прогнозируется небольшой дождь, на крайнем западе – небольшой снег. Днем в Украине, кроме большинства южных областей, также ожидается небольшие осадки. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на юге и востоке 0-4° тепла, днем 0-5° тепла, на юге 3-8°.

В Киеве 31 декабря ночью без осадков, днем небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла

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Интерфакс-Украина
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