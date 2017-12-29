События

16:01 29.12.2017

Центры обслуживания налогоплательщиков на новогодние праздники будут работать 30 декабря и 6 января

Центры обслуживания налогоплательщиков на новогодние праздники будут работать 30 декабря и 6 января

Центры обслуживания налогоплательщиков на новогодние праздники будут работать 30 декабря и 6 января, сообщается на сайте Государственной фискальной службы (ГФС).

"Для удобства плательщиков и создания комфортных условия при подаче налоговой отчетности 30 декабря 2017 года и 6 января 2018 года Центры обслуживания плательщиков будут работать по следующему графику: 30 декабря – рабочий день в соответствии с утвержденными графиками центров, 6 января – в соответствии с законодательством о труде рабочий день сокращен на один час", - указывается в сообщении ведомства.

При этом 1 и 8 января будут выходными днями в связи с празднованием Нового года и Рождества Христова.

Подразделения таможенного контроля, для которых установлен круглосуточный режим работы, в праздничные дни будут работать в обычном режиме. Таможенные посты таможен ГФС – по отдельному графику.

Сервисы ГФС будут работать круглосуточно в режиме интерактивного автоответчика.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ГФС начала консультации с бизнесом относительно изменений в СМКОР

ГФС назвала проверки и рассылки писем наиболее действенными инструментами в работе с налогоплательщиками

ГФС разъяснила правки в Налоговый кодекс относительно остановки системы блокировки налоговых накладных

ГФС ликвидировала в Николаеве схему незаконного экспорта сельхозпродукции на сумму более 6,6 млрд грн

Офис крупных налогоплательщиков отчитался за 10 мес.-2017 об остановке сомнительных операций на 6 млрд грн

НАПК вынесло предписания пяти министрам, руководителям ГФС и Укравтодора

ГУ ГФС в Киеве не приняла возражения министра финансов в отношении его налоговой проверки

Дела ГПУ и ГФС против главы Минфина безосновательны и политически мотивированы – адвокаты министра

Таможенники и пограничники уберут дублирование при вводе данных на границе

Обыски в ГФС связаны с расследованием злоупотреблений по минимизации таможенных платежей - прокуратура Киева

ПОСЛЕДНЕЕ

Холодницкий: в предвыборном 2018 году для САП важно четко держать курс на внеполитическое соблюдения закона

В Харькове задержали граждан Турции и Азербайджана по подозрению в сутенерстве

Из 73 освобожденных заложников на 14 человек не распространяется выплата матпомощи

В ближайшие сутки ожидаются дожди, местами - мокрый снег

Киевлянку задержали во львовском гипермаркете за кражу 220 "киндеров"

В Харькове неизвестные напали на водителя автомобиля и забрали у него $30 тыс

Защита убеждена, что экспертиза "пленок Саакашвили" была подтасована

Задержан участник НВФ "Рим", причастный к пыткам украинских военных

Экспертиза подтвердила подлинность голосов на аудиозаписях разговоров между Саакашвили и Курченко

Безопасное Евровидение стало успехом полиции Киева в уходящем году, но остаются нераскрытыми резонансные преступления – Крищенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА