Два потенциальных террориста задержаны во Франции

Главное управление внутренней безопасности Франции накануне католического Рождества задержало 21-летнего молодого человека и 19-летнюю девушку по подозрению в подготовке к совершению терактов в рождественские праздники, сообщили местные СМИ.

Молодой человек планировал совершить нападение на сотрудников полиции, девушка намеревалась осуществить теракты в провинциях Франции. Задержанные не были знакомы между собой, однако, по данным правоохранителей, поддерживали связь с ИГИЛ через соцсети.

Мужчина был задержан в районе города Лиона, девушка - в районе Парижа.

"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России.