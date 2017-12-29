События

05:16 29.12.2017

Два потенциальных террориста задержаны во Франции

Главное управление внутренней безопасности Франции накануне католического Рождества задержало 21-летнего молодого человека и 19-летнюю девушку по подозрению в подготовке к совершению терактов в рождественские праздники, сообщили местные СМИ.

Молодой человек планировал совершить нападение на сотрудников полиции, девушка намеревалась осуществить теракты в провинциях Франции. Задержанные не были знакомы между собой, однако, по данным правоохранителей, поддерживали связь с ИГИЛ через соцсети.

Мужчина был задержан в районе города Лиона, девушка - в районе Парижа.

"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России.

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Интерфакс-Украина
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