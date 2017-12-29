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02:09 29.12.2017

В Киеве внесены изменения в работу общественного транспорта во время праздников

В Киеве внесены изменения в работу общественного транспорта во время праздников

     В Киеве на период новогодних и рождественских праздников в работу наземного общественного транспорта внесены изменения, сообщают в Киевской городской администрации со ссылкой на коммунальное предприятие "Киевпастранс".

      Так, с 20:00 31 декабря до 3:00 1 января, 1 января с 14:00 до 21:00, а также 7 января с 12:00 до 15:00 вносятся следующие изменения: троллейбусы маршрута № 6 будут курсировать от Минского массива до станции метро "Лукьяновская", троллейбусы маршрута № 16 будут курсировать от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода; троллейбусы маршрута № 18 будут курсировать от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода; автобусы маршрута № 24 и № 114 будут курсировать по трассе движения рабочего дня.

Фуникулер в ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 будет работать круглосуточно.

Кроме того, 1, 6, 7, 8 января 2018 года работу общественного транспорта организовано по расписанию выходного дня с изменениями, а 2, 3, 4 и 5 января - по расписанию рабочего дня с изменениями.

В ночь с 6 на 7 января предусмотрено продление работы подвижного состава на маршрутах, трассы движения которых проходят возле станций метрополитена.

Также в новогоднюю ночь в 5:00 утра продолжается работа автобусных маршрутов в режиме маршрутного такси, а именно: № 150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 220, 226, 234, 433, 457, 500, 502, 516, 530, 537, 548, 586.

В КГГА напоминают, что перечень маршрутов, которые будут осуществлять перевозки пассажиров в новогоднюю ночь можно посмотреть на сайте горадминистрации, а все изменения в расписании общественного транспорта, на официальном сайте КП "Киевпастранс" в разделе: Пассажирам - Маршруты и расписание движения.

В сообщении также отмечается, что работа столичного метрополитена и наземного пассажирского транспорта в новогоднюю ночь будет продлена до 3:00.

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Интерфакс-Украина
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