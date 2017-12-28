События

23:52 28.12.2017

Тегеранская полиция больше не намерена арестовывать женщин, чья одежда не соответствует исламскому дресс-коду

В полиции Тегерана заявили, что больше не будут арестовывать женщин, которые одеты не по правилам дресс-кода, введенного с момента Исламской революции 1978 - 1979 годов, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".

"Тех, кто не соблюдают исламский дресс-код, более не будут направлять в центры задержания, а в отношении их не будут возбуждать уголовных дел", - цитирует агентство слова главы тегеранской полиции генерала Хоссейна Рахими.

В свою очередь, иранское новостное агентство "Тасним" передает, что женщинам, не соблюдающим дресс-код, придется посещать лекции в полиции.

Однако "Тасним" отмечает, что в отношении женщин, систематически нарушающих правила ношения одежды, власти будут инициировать судебные разбирательства.

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