События

22:52 28.12.2017

Украинская сторона полностью восстановила электроснабжение в Травневом и Гладосово

      В пресс-центре штаба АТО информируют о восстановлении энергоснабжения в прифронтовых населенных пунктах Травневое и Гладосово

      "28 декабря, по взаимодействию с органами местного самоуправления, слаженной координации группы Гражданско-военного сотрудничества ВС Украины, работники ДТЭК Донецкоблэнерго и ГСЧС Украины окончательно подключили прифронтовые населенные пункты Травневое и Гладосово к электроснабжению", - говорится в сообщении пресс-центра опубликованном на странице в Фейсбуке.

      В информации отмечается, что во время проведения ремонтно-восстановительных работ, присутствовали представители специальной наблюдательной миссии ОБСЕ.

      В штабе также подчеркнули, что Вооруженные силы Украины всесторонне поддерживают и помогают гражданскому населению, восстанавливая социальную инфраструктуру и частные дома, которые были повреждены в результате обстрелов со стороны боевиков.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Киеве внесены изменения в работу общественного транспорта во время праздников

В пятницу в Киеве ожидается сильный ветер и теплая погода

Боевики с полуночи осуществили 3 обстрела позиций сил АТО на Донецком направлении

В Луганской области сохраняется перемирие

Кабмин расширил пилот по выплате компенсаций работникам посольств в иностранной валюте до 100 диппредставительств и продлил до 2020

Суд не обнаружил нарушений в засекречивании деклараций военных прокуроров

Кабмин разрешил предоплату поставляемого не в год оплаты пассажирского транспорта

Кабмин утвердил план основных мероприятий гражданской защиты-2018

За минувшие сутки боевики 4 раза обстреляли украинские позиции, ранены двое военнослужащих

В Киеве ночью и утром ожидается туман

ПОСЛЕДНЕЕ

Два потенциальных террориста задержаны во Франции

США и Израиль заключили секретное соглашение по Ирану

Турецкий суд арестовал организатора выставки, на которой произошло убийство посла России Андрея Карлова

Тегеранская полиция больше не намерена арестовывать женщин, чья одежда не соответствует исламскому дресс-коду

Оболонский райсуд продолжит рассмотрение дела о госизмене Януковича 10 января

Порошенко вручил сертификаты на жилье семи сиротам из Одесской области

Глава СБУ: Биометрический контроль на границе с РФ осложнит работу российских спецслужб

Освобожденные из ОРДЛО украинцы пройдут реабилитацию в Одесской области

Глава СБУ надеется, что освобожденные заложники предоставят информацию о незаконно удерживаемых и без вести пропавших

Лутковская надеется, что второй этап освобождения украинцев из ОРДЛО произойдет в скором времени

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА