В пятницу в Киеве ожидается сильный ветер и теплая погода

По прогнозу синоптиков, 29 декабря в Киеве будет облачно, ночью без осадков, ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, температура ночью 3-5° тепла, днем 7-9°, сообщают в Киевской городской государственной администрации.

В КГГА рекомендуют водителям во время управления автомобилем снизить скорость движения, включить при их наличии противотуманные фары совместно с ближайшим светом, держать безопасное расстояние с другими автомобилями, при остановке включить аварийную световую сигнализацию, избегать резких маневров на дороге.