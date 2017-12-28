События

19:01 28.12.2017

Оболонский райсуд продолжит рассмотрение дела о госизмене Януковича 10 января

Оболонский райсуд продолжит рассмотрение дела о госизмене Януковича 10 января

Оболонский районный суд Киева продолжит рассмотрение дела о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича 10 января 2018 года.

Эту дату огласил на заседании в четверг председательствующий судья Владислав Девятко.

28 декабря суд допросил бывшего народного депутата Андрея Сенченко и ещё пятерых военнослужащих, которые в феврале-марте 2014 года служили в Крыму.

Ещё одно судебное заседание запланировано на 11 января.

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