Оболонский райсуд продолжит рассмотрение дела о госизмене Януковича 10 января

Оболонский районный суд Киева продолжит рассмотрение дела о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича 10 января 2018 года.

Эту дату огласил на заседании в четверг председательствующий судья Владислав Девятко.

28 декабря суд допросил бывшего народного депутата Андрея Сенченко и ещё пятерых военнослужащих, которые в феврале-марте 2014 года служили в Крыму.

Ещё одно судебное заседание запланировано на 11 января.