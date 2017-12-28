События

18:27 28.12.2017

Освобожденные из ОРДЛО украинцы пройдут реабилитацию в Одесской области

Освобожденные из ОРДЛО украинцы пройдут реабилитацию в Одесской области

Освобожденные из неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей украинцы пройдут реабилитацию в Одесской области, сообщил президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с жителями с.Маяки Беляевского района Одесской области.

"В Одесскую область приедут лучшие врачи и лучшие психологи. Они будут помогать 74-м украинцам, которые были освобождены из тюрем оккупированного Донбасса. Освобожденные пройдут тут полную реабилитацию в Военном госпитале (411 военный клинический госпиталь – ИФ)", - сказал П.Порошенко.

Как сообщалось, в ходе проведенного 27 декабря обмена между Украиной и ОРДЛО были освобождены 74 незаконно удерживаемых украинца. Другой стороне были переданы 233 лица. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.

Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко сообщила, что Украина начала очередные переговоры по освобождению остающихся в заложниках на территории ОРДЛО украинцев. По ее словам, боевики уже подтвердили местонахождение более 20 задержанных украинцев.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко вручил сертификаты на жилье семи сиротам из Одесской области

Глава СБУ надеется, что освобожденные заложники предоставят информацию о незаконно удерживаемых и без вести пропавших

Лутковская надеется, что второй этап освобождения украинцев из ОРДЛО произойдет в скором времени

Украина не передала ОРДЛО заявленного ими в списках свидетеля по делу о сбитом малазийском "Боинге"

Порошенко поручил немедленно возобновить переговоры с РФ о возвращении украинцев, которые находятся в российских тюрьмах

В Главный военный госпиталь поступили 24 освобождённых накануне украинских военнослужащих

Тилигульский лиман вновь соединили с Черным морем

Киев начал переговоры по второму этапу обмена пленными

Самолеты с освобожденными украинцами приземлились в "Борисполе"

Украина вернет оставшихся заложников, добьется введения миротворцев и освобождения своей территории

ПОСЛЕДНЕЕ

Два потенциальных террориста задержаны во Франции

США и Израиль заключили секретное соглашение по Ирану

В Киеве внесены изменения в работу общественного транспорта во время праздников

Турецкий суд арестовал организатора выставки, на которой произошло убийство посла России Андрея Карлова

Тегеранская полиция больше не намерена арестовывать женщин, чья одежда не соответствует исламскому дресс-коду

Украинская сторона полностью восстановила электроснабжение в Травневом и Гладосово

В пятницу в Киеве ожидается сильный ветер и теплая погода

Оболонский райсуд продолжит рассмотрение дела о госизмене Януковича 10 января

Боевики с полуночи осуществили 3 обстрела позиций сил АТО на Донецком направлении

Глава СБУ: Биометрический контроль на границе с РФ осложнит работу российских спецслужб

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА