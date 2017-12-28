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16:58 28.12.2017

ГПУ подала апелляцию на приговор фигуранту дела об убийстве Веремия

ГПУ подала апелляцию на приговор фигуранту дела об убийстве Веремия

 Генеральная прокуратура Украины внесла апелляционную жалобу на приговор Шевченковского районного суда города Киева Юрию Крысину – фигуранту дела об убийстве журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия в 2014 году, сообщает отдел связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

"Назначенное указанному лицу наказание по ч.4 ст.296 УК Украины (хулиганство - ИФ) в виде 4 лет лишения свободы с применением ст.75 УК Украины, на основании которой последний освобожден от отбывания назначенного наказания с испытанием, не отвечает общим принципам назначения наказания, принципам законности, справедливости, обоснованности и индивидуализации наказания и не является достаточным и необходимым для исправления лица и предупреждения новых преступлений", - поясняют в ведомстве.

С учетом этого Генпрокуратура в четверг внесла апелляцию на приговор "на основании неправильного применения закона Украины об уголовной ответственности, несоответствия заключений суда первой инстанции фактическим обстоятельствам уголовного производства и несоответствия назначенного наказания тяжести уголовного правонарушения и личности обвиняемого вследствие мягкости".

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в соцсети Facebook сообщила, что Генпрокуратура просит вынести новый приговор, которым назначить Ю.Крысину наказание по ч.4 ст.296 УК в виде 6 лет лишения свободы.

Как сообщалось, 22 декабря Шевченковский райсуд Киева признал виновным в хулиганстве с применением оружия Ю.Крысина, который является фигурантом дела об убийстве В.Веремия в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года, и отпустил его с испытательным сроком на 2 года.

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