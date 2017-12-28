События

16:37 28.12.2017

Сытник рассказал чего хотел бы в 2018 году

Сытник рассказал чего хотел бы в 2018 году

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник выразил желание, чтобы в 2018 году в Украине появился независимый Антикоррупционный суд, а народные депутаты предоставили право НАБУ на автономное снятие информации с каналов связи.

"Какого чуда лично я ожидаю в 2018 году? Наверное, первого приговора топ-коррупционерам, вынесенного независимым Антикоррупционным судом. Сейчас нет ни суда, ни закона о нем. Но, при наличии политической воли, за год можно сделать многое", – сказал он еженедельнику "Зеркало недели. Украина", отвечая на вопрос "Какую главную задачу предстоит решить в ближайшие 12 месяцев? Какого чуда мы ждем от Года собаки?"

Также, по его словам, "было бы замечательно, если бы коллеги из других правоохранительных органов перестали беспричинно усложнять жизнь работникам НАБУ".

"Еще мне очень бы хотелось, чтобы парламентарии не занимались уничтожением НАБУ, а помогали нам работать эффективнее — например, предоставив, наконец, право на автономное снятие информации с каналов связи, поддержав другие важные изменения в законодательство, о которых мы говорим последние два года",– сказал А.Сытник.

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