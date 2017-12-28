События

04:07 28.12.2017

В Луганской области правоохранители уготовили пособнику террористов свыше 3 лет лишения свободы за предоставление сведений военного характера

Генеральная прокуратура Луганской области уготовила жителю г.Золотое срок на 3 года и 2 месяца по факту содействия деятельности террористической организации и сбора ведомостей военного характера, сообщает спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в фейсбуке.

   "Прокуратурой Луганской области поддержано государственное (публичное) обвинение в отношении жителя г.Золотое по факту содействия деятельности террористической организации, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины", – говорится в сообщении спикера.

   Прокуратура установила, что доносчик с февраля по апрель 2016 года собирал сведения военного характера с ограниченным доступом по количеству, вооружению, перемещению и мест дислокации подразделений Вооруженных сил Украины на территории Попаснянского района Луганской области.

   "Эту информацию он передавал мобильной связью так называемому "командиру разведывательной роты", который является боевиком "6-го отдельного мотострелкового казачьего полка им. М. Платова 2-го армейского корпуса народной милиции "ЛНР", – отмечает А.Лысенко.

   Обвиняемый полностью признал свою вину на судебном заседании и дал обличительные показания относительно других участников террористической организации "ЛНР".

   На данный момент прокуратура признала виновным пособника террористов в совершении инкриминируемого ему уголовного преступления и приговорила его к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы.

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