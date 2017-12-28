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01:50 28.12.2017

Одесская область договорилась о широкомасштабном сотрудничестве с китайской провинцией Цзянси

Глава Одесской обладминистрации Максим Степанов и вице-губернатор правительства провинции Цзянси Си Ру подписали Письмо о намерениях по установлению сотрудничества между Одесской областью и китайской провинцией.

"Я знаю, что в Цзянси на высоком уровне развивается сельское хозяйство. У вас есть интересные проекты по переработке сельхозпродукции, которые мы могли бы совместно реализовывать. Я надеюсь, что наша встреча положит начало крепким отношениям между Одесской областью и провинцией Цзянси", – приводит пресс-служба ОГА слова М.Степанова со встречи, которая состоялась в среду.

В свою очередь, вице-губернатор Си Ру подчеркнула, что Украина и Китай должны стать стратегическими партнерами и отметила красоту и перспективы Одесской области.

"После начала строительства нового Шелкового пути наши отношения с Одесской областью должны углубиться. Ваш регион имеет выход к морю, прекрасную природу и богатые ресурсы – это очень важно", – отметила вице-губернатор провинции Цзянси.

После доработки условий стороны планируют развивать сотрудничество в области торговли, строительства базовой инфраструктуры, инвестиций, науки и технологий, промышленности, сельского хозяйства, образования и культуры.

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