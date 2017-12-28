События

00:48 28.12.2017

Самолеты с освобожденными украинцами приземлились в "Борисполе"

Самолеты с освобожденными украинцами приземлились в "Борисполе"

Ночь на четверг самолеты с освобожденными в рамках состоявшегося накануне обмена между Украиной и "Л/ДНР" удерживаемые 72 украинцами приземлились на военном аэродроме у международного аэропорта "Борисполь" (Киев).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", первым около 00.20 приземлился Ил-76. Собравшиеся на взлетном поле сотни встречающих, среди которых родственники освобожденных и украинцы, которые приехали поддержать вернувшихся встретили его посадку бурными овациями, приветственными возгласами, а также скандированием "Слава Украине! Героям Слава!" и "Герои!".

Спустя несколько минут приземлился президентский борт, на котором вместе с главой государства Петром Порошенко летела часть освобожденных. Его прибытие также сопровождалось бурными овациями и ликованием людей.

В настоящее время все прибывшие из Харькова собрались в плотную группу и направляются к встречающим.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Вертолеты с освобожденными из ОРДЛО украинцами приземлились в аэропорту Харькова

Уже освобождены 3215 человек, 103 остаются в заложниках в ОРДЛО, 402 считаются без вести пропавшими - Грицак

Освобождение украинских заложников вдохновляет на продолжение нашей работы

Прибытие в Киев освобожденных на Донбассе украинцев ожидается около 21.00 среды

Все 74 освобожденных украинских заложника уже на контролируемой Киевом территории

Автобусы с 58 освобожденными в рамках обмена украинскими заложниками выехали из Горловки в Майорск

В рамках обмена освободили уже 68 украинцев

Киев и "ДНР" приступили к обмену пленными в Горловке

В Луганске сообщили об отказе двоих человек возвращаться в "ЛНР" в рамках обмена удерживаемыми

16 украинцев уже вернулись на подконтрольную Украине территорию

ПОСЛЕДНЕЕ

"Киевстар" запустил сервис Mobile ID в опытную эксплуатацию

В Луганской области правоохранители уготовили пособнику террористов свыше 3 лет лишения свободы за предоставление сведений военного характера

Посетители аттракционов "Диснейленда" в Калифорнии были эвакуированы из-за сбоя в подаче электричества

В Чернобыльской зоне возросла популяция "краснокнижного" орлана-белохвоста

Одесская область договорилась о широкомасштабном сотрудничестве с китайской провинцией Цзянси

Порошенко поблагодарил Германию и Францию за помощь в освобождении заложников

Украина вернет оставшихся заложников, добьется введения миротворцев на Донбасс и освобождения своей территории, заверяет Порошенко

В Великобритании из-за сильного снегопада наблюдаются масштабные перебои с электроснабжением

САП закрыла дело в отношении нардепа Довгого

В суде по делу о госизмене Януковича объявлен перерыв до утра четверга

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА