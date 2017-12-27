Порошенко поблагодарил Германию и Францию за помощь в освобождении заложников

Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону за помощь в освобождении украинских заложников, сообщает пресс-служба администрации президента Украины.

"Отдельно хотел бы поблагодарить наших партнеров по нормандскому формату – Францию и Германию. Канцлеру Германии Ангеле Меркель, которая, когда, казалось уже, сорвался обмен, делала все возможное, чтобы сегодняшний день стал возможным. Президенту Франции Эммануэлю Макрону, который своими решительными действиями и в составе Нормандского формата, и отдельно делал все возможное, чтобы вернуть украинцев домой, как это предусмотрено минскими соглашениями", – отметил глава украинского государства в Харькове во время встречи освобожденных украинцев, находившихся в плену на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Также П.Порошенко отметил участие посла Франции и представителя посольства Германии во встрече освобожденных украинцев в ночь на среду.

Кроме того, украинский главнокомандующий выразил благодарность священникам за молитвы за Украину, украинцев, украинскую армию и заложников. "И ваши решительные действия для того, чтобы создать условия, чтобы сегодняшнее де-факто второе рождение 74 украинцев, которые были освобождены из вражеских тюрем", – отметил усилия представителей духовенства П.Порошенко.