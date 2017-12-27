Вертолеты с освобожденными из ОРДЛО украинцами приземлились в аэропорту Харькова

Вертолеты, на борту которых из Донецкой области прибыли освобожденные в рамках состоявшегося ранее обмена между Украиной и "Л/ДНР" удерживаемые украинцы, приземлились в аэропорту Харькова.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", всего в авиагруппе 9 вертолетов. Машины заходили на посадку в воздушной гавани Харькова тройками. Первые три борта приземлились в 21.25 среды, вторая тройка вертолетов села около 21.40, третья – около 22.05.

Помимо освобожденных на этих же вертолетах из Донецкой области прибыли задействованные в процессе обмена представители украинской стороны и встретивший их в Краматорске президент Украины Петр Порошенко.

На взлетном поле, где приземлялись летательные машины, прибывших встречает строй бойцов 92-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины и курсантов харьковских военных вузов.

Между тем, в здании аэропорта встретить освобожденных собрались сотни харьковчан, которых на взлетное поле не пропустили. У многих из собравшихся в руках самодельные плакаты с приветствиями и словами поддержки освобожденным, а также букеты цветов.

На взлетной полосе также стоит самолет ИЛ-76, которым освобожденных доставят в Киев, где их ожидают родственники и неравнодушные граждане.