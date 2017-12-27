В суде по делу о госизмене Януковича объявлен перерыв до утра четверга

Оболонский районный суд Киева, где проходит судебный процесс по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича, объявил перерыв до утра четверга, 28 декабря.

"Объявляется перерыв до завтра до 10:00", - сказал в ходе заседания в среду вечером председательствующий судья Владислав Девятко.

Как сообщалось, в ходе заседания суда в среду Оболонский районный суд Киева допросил командующего Военно-морских сил ВСУ с июля 2016 года Игоря Воронченко, который во время аннексии Крыма в феврале-марте 2014 года Россией занимал пост замкомандующего флотом по береговой обороне, а затем командовал силами АТО в Луганской области.

Кроме этого на заседании суда был допрошен в качестве свидетеля обвинения Полковник Вооруженных сил Украины народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Юлий Мамчур.