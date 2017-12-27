Представители DCH и Premier Hotels and Resorts вошли в коордсовет по ответственной легализации казино

Координационный совет по социально ответственной легализации казино, создание которого было инициировано 7 декабря на Ukrainian Gaming Summit Украинской ассоциацией игрового бизнеса (УАИИ), провел учредительное собрание.

Согласно сообщению пресс-службы группы DCH Александра Ярославского, в состав активов которой входит международный аэропорт "Харьков", пятизвездочная гостиница и ряд объектов ресторанного бизнеса, помимо нее, в совет вошли одна из крупнейших в Украине гостиничных сетей Premier Hotels and Resorts, заинтересованные компании из других городов страны и потенциальные иностранные инвесторы.

Согласно положению о координационном совете, утвержденному на учредительном заседании, данный орган рассматривает легализацию казино как дополнительный стимул развития гостиничного бизнеса и туристической индустрии Украины, а также убежден в положительном влиянии такой социально ответственной легализации международный имидж страны.

Его учредители также указали на обязательства Украины перед МВФ в части легализации игорного бизнеса с целью увеличения доходной части бюджета и подчеркнули важность легализации казино для борьбы с коррупцией.

Среди утвержденных целей работы координационный совет назвал, в частности, имплементацию идеи социально ответственной легализации казино и ее законодательное закрепление.

Главой совета избрана президент УАИИ Ирина Сергиенко, по мнению которой сегмент казино по своей природе прекрасно подходит для того, чтобы на его примере с учетом мирового опыта предложить разумную и социально ответственную модель госрегулирования, сделать первый шаг на пути детенизации других сегментов игровой индустрии.

"Во-первых, он наиболее прозрачен, во-вторых, не создает социальную напряженность. И то, что идея ответственной легализации казино объединяет известных операторов отельного и туристического бизнеса, индустрии развлечений, - свидетельство ее реалистичности и перспективности", – цитируются в пресс-релизе И.Сергиенко.

Как сообщалось, игорная индустрия в Украине находится под законодательным запретом с 2009 года. Созданная в сентябре 2016 года общественная организации "УАИИ" оценивает ежегодные недополученные доходы бюджета от моратория на работу отрасли минимум в 5 млрд грн.