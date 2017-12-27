События

18:28 27.12.2017

До сотни автомобилей остались ждать утра у КПВВ "Майорское"

До сотни автомобилей остались ждать утра у КПВВ "Майорское"

Около сотни автомобилей остались возле КПВВ "Майорское" в ожидании начала его работы в четверг утром с целью пересечения линии разграничения сторон, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" пресс-офицер Госпогранслужбы Украины Игорь Заруднев.

"Люди остались ночевать, всего до сотни автомобилей. КПВВ начнет свою работу по графику, в 7.00 утра четверга", - сказал он в комментарии в среду вечером

Пресс-офицер также сообщил, что все участники обмена удерживаемых лиц уже завершили свою работу и уехали.

Как сообщалось, в среду днем данный контрольный пункт не работал на въезд-выезд гражданских лиц.

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