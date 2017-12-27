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18:26 27.12.2017

Гройсман: Мы сделаем все для оказания помощи семьям освобожденных из плена украинцев

Гройсман: Мы сделаем все для оказания помощи семьям освобожденных из плена украинцев

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал "хорошей вестью" завершение процесса освобождения удерживаемых в ОРДЛО украинцев и заверил, что власти страны сделают все необходимое для оказания необходимой помощи семьям освобожденных.

"Хорошая весть! Только что завершился процесс освобождения пленных. Наши - уже в дороге домой. Мы сделаем все для того, чтобы оказать необходимую помощь семьям освобожденных из плена украинцев", - написал В.Гройсман в своей странице в соцсети "Фейсбук" в среду вечером.

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Интерфакс-Украина
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