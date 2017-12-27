События

17:05 27.12.2017

Автобусы с 58 освобожденными в рамках обмена украинскими заложниками выехали из Горловки в Майорск

Автобусы с 58 освобожденными в рамках обмена украинскими заложниками выехали из Горловки в Майорск

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко сообщил, что в ближайшее время – через 20 минут – все 74 украинских освобожденных заложника прибудут на подконтрольную Киеву территорию.

"По словам Ирины Геращенко, автобусы с нашими 58 ребятами отправились из Горловки в Майорск. Это значит, что через 20 минут все 74 наших заложника будут на контролируемой территории", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

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Интерфакс-Украина
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