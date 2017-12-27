В рамках обмена освободили уже 68 украинцев

В рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и "Л/ДНР" по состоянию 16.10 среды уже освобождены 68 украинских заложников, сообщает советник президента Украины Юрий Бирюков.

"Уже тут. Ждем. Нервничаем. На 16:10 освободили 68 человек. Ждем. Нервничаем", - написал он в своей странице в соцсети Фейсбук.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко сообщает, что глава государства уже прибыл на Донбасс для встречи украинцами, с освобожденными из плена боевиков. "Петр Порошенко уже на Донбассе, где встречает наших ребят из плена", - написал С.Цеголко на своей странице в соцсети Facebook в среду.