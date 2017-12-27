Киев и "ДНР" приступили к обмену пленными в Горловке

Киев и Донецк обмениваются удерживаемыми лицами.

Как передает корреспондент "Интерфакса", обмен проводится в населенном пункте Горловка. Автобусы с удерживаемыми лицами с обеих сторон уже прибыли на место обмена. Представители сторон конфликта передают друг другу документы.

В свою очередь "Громадське" сообщает, что Украина передаст 165 удерживаемых.

"58 украинцев возвращаются из плена боевиков. Украина же, вместо анонсированных 207-ми, отдает 165 удерживаемых. Остальные, по словам представителей украинской стороны, заявили о нежелании возвращаться на оккупированные территории", - говорится в сообщении издания.