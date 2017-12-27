В Киеве ожидается сильный ветер

Днем 28 декабря в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, сообщает управление информационного обеспечения и доступа к публичной информации Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Также, по прогнозу синоптиков, в четверг в Киеве будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер южный, 7-12 м/с, температура ночью 0-2° тепла, днем 5-7° тепла.

В пятницу, 29 декабря, ночью - без осадков, днем небольшой дождь, температура ночью около 5°, днем 6-8° тепла, порывы 15-20 м/с

В субботу, 30 декабря, ожидаются дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега; температура в течение суток 2-4° тепла, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

В воскресенье, 31 декабря, в украинской столице без осадков.

В понедельник, 1 января 2018 года, пройдет дождь и мокрый снег. Температура в новогоднюю ночь будет около 0°, днем 3-5° тепла.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток и при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.