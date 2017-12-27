События

15:58 27.12.2017

Гройсман пригласил премьера Польши посетить Украину

Гройсман пригласил премьера Польши посетить Украину

Премьер-министр Владимир Гройсман пригласил нового премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого посетить Украину.

Согласно сообщению В.Гройсмана в социальной сети Facebook, в среду он провел телефонный разговор с польским коллегой, в ходе которого стороны подтвердили взаимную настроенность на диалог и стратегическое партнерство.

По словам украинского премьера, такое партнерство затрагивает спектр вопросов от экономики и энергетического будущего до формирования повестки дня работы Польши как непостоянного члена Совбеза ООН в следующие 2 года.

"Пригласил коллегу посетить Киев в удобное время", - написал премьер Украины.

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Интерфакс-Украина
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