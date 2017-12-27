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03:53 27.12.2017

На Киевщине задержана чиновница поселкового совета получившая взятку автомобилем

На Киевщине задержана чиновница поселкового совета получившая взятку автомобилем

        В Киевской области задержали на взятке секретаря бюджетной комиссии одного из поселковых советов, которая получила незаконное вознаграждение в виде легкового автомобиля и 5 тыс. грн., сообщили в прокуратуре города Киева.

      "Женщину-чиновника задержали после передачи второй части взятки, которую она получила в виде автомобиля "Volkswagen Sharan" и денежных средств в сумме 5 тыс. грн. Первая часть взятки составляла $2 тыс. и была получена злоумышленницей в ноябре текущего года", - говорится в сообщении на сайте ведомства во вторник.

      Следствием установлено, что чиновница требовала взятку от предпринимателя за содействие в принятии положительного решения председателем и членами исполкома поселкового совета о предоставлении разрешения на размещение двух МАФов на территории указанного поселка.

      В настоящее время задержанному лицу готовится сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (Злоупотребление влиянием).

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