На Киевщине задержана чиновница поселкового совета получившая взятку автомобилем

В Киевской области задержали на взятке секретаря бюджетной комиссии одного из поселковых советов, которая получила незаконное вознаграждение в виде легкового автомобиля и 5 тыс. грн., сообщили в прокуратуре города Киева.

"Женщину-чиновника задержали после передачи второй части взятки, которую она получила в виде автомобиля "Volkswagen Sharan" и денежных средств в сумме 5 тыс. грн. Первая часть взятки составляла $2 тыс. и была получена злоумышленницей в ноябре текущего года", - говорится в сообщении на сайте ведомства во вторник.

Следствием установлено, что чиновница требовала взятку от предпринимателя за содействие в принятии положительного решения председателем и членами исполкома поселкового совета о предоставлении разрешения на размещение двух МАФов на территории указанного поселка.

В настоящее время задержанному лицу готовится сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (Злоупотребление влиянием).