Луценко: в следующем году хочу закрепить изменения в Генпрокуратуре и расширять "зону справедливости" на всю страну

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отмечает, что в следующем году хотел бы закрепить положительные изменения в работе украинской прокуратуры и работать над тем, чтобы "зона справедливость" расширялась на всю страну.

"Следующий год будет особенным. Я хочу закрепить сделанное в прокуратуре и хочу быть участником увеличения зоны справедливости. Где я буду? Я никогда не был послушным солдатом в своей жизни, даже от отца за это получал, и все мои поступки всегда были, скажем так, самостоятельными. В следующем году Луценко будет там, где будет горячее всего, и где это будет больше всего нужно людям. ГПУ изменилась, хочу изменить еще и страну", - сказал он в интервью украинским телеканалам, показанном во вторник вечером.

Ю.Луценко гордится тем, что в Генпрокуратуру "зашла справедливость". "Тысячи дел по малозначимым уголовным правонарушениям были закрыты, в отношении солдат, пенсионеров, бедных людей, которые в силу различных причин ошиблись. Я садился рядом с обвиняемым на скамейку, чтобы показать необходимость особого отношения к добробатам, я заходил в тюрьмы и наказывал прокуроров за то, что заключенные живут в нечеловеческих условиях", - пояснил он.

Генпрокурор считает, что во всех государственных институциях должна быть аналогичная ситуация и "справедливость должна зайти на все Печерские холмы" (где находятся основные государственные структуры Украины – ИФ). "Потому что когда люди приватизируют себе все новые и новые предприятия, наверное, это законно в большинстве случаев, но это не справедливо. В такой период, как мы живем, власть не должна богатеть. Я в этом глубоко убежден. Я буду находиться на своей должности столько, чтобы это услышали. Если не услышат – буду возбуждать уголовные дела, обращаться к людям", - подчеркнул он.