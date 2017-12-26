События

21:19 26.12.2017

Первая леди США разрешила спилить магнолию, которая растет на лужайке Белого дома почти 200 лет

Первая леди США разрешила спилить магнолию, которая растет на лужайке Белого дома почти 200 лет

        Первая леди США Мелания Трамп приняла решение убрать с лужайки Белого дома одно деревьев магнолии, которое растет там почти два столетия, сообщает во вторник телеканал Си-Эн-Эн.

      По словам пресс-секретаря М.Трамп Стефани Гришэм, первая леди США приняла окончательное решение о судьбе дерева, ознакомившись с докладом Национального дендрария США и поговорив со своими сотрудниками.

      Специалисты Национального дендрария США заключили, что дерево "полностью зависимо от искусственной поддержки" и без нее "дерево упало бы несколько лет назад".

      "После того, как она посмотрела доклад, она убедилась, что для сохранения исторического дерева были предприняты все возможные усилия, она была обеспокоена вопросом безопасности посетителей и журналистов, которые часто стоят прямо перед деревом", - сказала С.Гришэм, добавив, что М.Трамп попросила сохранить древесину магнолии.

      Американские СМИ отмечают, что речь идет об одном из трех деревьев, стоящих перед южным фасадом Белого дома.

      Магнолия крупноцветковая появилась перед Белым домом в период президентства Эндрю Джексона (1829 - 1837 годы). Э.Джексон настоял на том, чтобы перед Белым домом посадили побег любимой магнолии его жены с их фермы в штате Теннесси. Супруга Э.Джексона Рэйчел умерла в 1828 году через несколько дней после его избрания президентом.

      В период с 1928 года по 1998 год дерево было изображено на купюре в $20.

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