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20:40 26.12.2017

Украина подаст меморандум о нарушении РФ Конвенции ООН по морскому праву в феврале 2018 года

Украина подаст меморандум о нарушении РФ Конвенции ООН по морскому праву в феврале 2018 года

        Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что в феврале 2018 года Украина подаст меморандум в рамках иска в Международный трибунал ООН по морскому праву (Гамбург, Германия) о нарушении РФ Конвенции ООН по морскому праву, а результаты по иску могут быть не ранее 2021 года.

      "Мы также завершаем сейчас работу над нашим меморандумом относительно конвенции морской, и он будет представлен на рассмотрение Арбитража в феврале 2018 года", - сказала Е.Зеркаль в эфире "5 канала" во вторник.

      Замминистра отметила, что после подачи меморандума у РФ будет 3 месяца на подачу возражений относительно юрисдикции, при этом на данные возражения Украина сможет подать свои комментарии. "После того как мы предоставим свой второй меморандум будут слушания, после которых будет принято решение о наличии или отсутствии юрисдикции у Арбитража для рассмотрения этого дела, т.е. первые результаты могут быть уже в 2019 году", - добавила она

      Е.Зеркаль также отметила, что затем пройдут слушания по сути дела, а результатов стоит "ожидать не ранее 2021 года".

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