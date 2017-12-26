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19:07 26.12.2017

Представители украинской стороны по обмену удерживаемых отправились на Донбасс

Представители украинской стороны по обмену удерживаемых отправились на Донбасс

Представители украинской стороны отправились на Донбасс для обмена удерживаемых лиц, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

"С омбудсменом Лутковской (Валерией Лутковской – ИФ), представителями Генпрокуратуры, экспертами минской гуманитарной группы, представителями СБУ и Минобороны вылетаем на Донбасс. Даже в самолете – работаем", - написала И.Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

Первый вице-спикер Верховной Рады также утверждает, что "есть инициативы и идеи, как выгрызть, вытянуть каждого из российских тюрем и тюрем на оккупированных территориях".

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