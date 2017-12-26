Представители украинской стороны по обмену удерживаемых отправились на Донбасс

Представители украинской стороны отправились на Донбасс для обмена удерживаемых лиц, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

"С омбудсменом Лутковской (Валерией Лутковской – ИФ), представителями Генпрокуратуры, экспертами минской гуманитарной группы, представителями СБУ и Минобороны вылетаем на Донбасс. Даже в самолете – работаем", - написала И.Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

Первый вице-спикер Верховной Рады также утверждает, что "есть инициативы и идеи, как выгрызть, вытянуть каждого из российских тюрем и тюрем на оккупированных территориях".