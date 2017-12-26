Боевики четыре раза обстреляли позиции сил АТО во вторник, ответный огонь не открывался

Незаконные вооруженные формирования четыре раза обстреляли позиции сил АТО на Донбассе во вторник по состоянию на 18.00, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В течение сегодняшнего дня захватчики осуществили четыре провокационных обстрела позиций сил АТО… Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали. Подразделения Вооруженных сил Украины обеспечивают выполнение всех мер по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и строго соблюдают минские договоренности", - говорится в сводке штаба.

В частности, на луганском направлении боевики вели огонь из 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и зенитной установки возле пгт Луганское Бахмутского района Донецкой области. "В районе Новолуганского и Золотого активизировались вражеские снайперы, которые обстреливали опорные пункты украинской армии", - информируют в пресс-центре штаба АТО.

На донецком направлении в обеденную пору боевики нарушили перемирие возле шахты Бутовка, использовав стрелковое оружие.