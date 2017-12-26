События

19:06 26.12.2017

Боевики четыре раза обстреляли позиции сил АТО во вторник, ответный огонь не открывался

Боевики четыре раза обстреляли позиции сил АТО во вторник, ответный огонь не открывался

Незаконные вооруженные формирования четыре раза обстреляли позиции сил АТО на Донбассе во вторник по состоянию на 18.00, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В течение сегодняшнего дня захватчики осуществили четыре провокационных обстрела позиций сил АТО… Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали. Подразделения Вооруженных сил Украины обеспечивают выполнение всех мер по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и строго соблюдают минские договоренности", - говорится в сводке штаба.

В частности, на луганском направлении боевики вели огонь из 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и зенитной установки возле пгт Луганское Бахмутского района Донецкой области. "В районе Новолуганского и Золотого активизировались вражеские снайперы, которые обстреливали опорные пункты украинской армии", - информируют в пресс-центре штаба АТО.

На донецком направлении в обеденную пору боевики нарушили перемирие возле шахты Бутовка, использовав стрелковое оружие.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Кабмин выделил 11 млн грн на помощь семьям 6 погибших и 23 получившим инвалидность участников АТО

Более 870 единиц оружия, почти 18тыс. боеприпасов и 14кг взрывчатки обнаружили пограничники с начала года

Жителям Верхнеторецкого к новогодним праздникам временно упрощен режим пересечения линии разграничения

За минувшие сутки боевики дважды нарушили новогодне-рождественское перемирие, без потерь

Боевики нарушили перемирие, осуществив обстрел позиций ВСУ в районе Павлополя

Впервые после объявления перемирия день в АТО прошел без нарушения режима прекращения огня

Боевики 6 раз обстреляли позиции сил АТО, ранен один военнослужащий

В подконтрольной боевикам Макеевке в понедельник планируется испытание взрывчатки

В Песках рождественское перемирие соблюдается – штаб

За минувшие сутки боевики 9 раз обстреляли позиции сил АТО, погиб один и ранен еще один украинский военный

ПОСЛЕДНЕЕ

Правительство Испании выводит из Каталонии подразделения полиции, направленные в регион из-за референдума о независимости

На Киевщине задержана чиновница поселкового совета получившая взятку автомобилем

Луценко: в следующем году хочу закрепить изменения в Генпрокуратуре и расширять "зону справедливости" на всю страну

Луценко заявляет, что бенефициары счетов, на которые выводились средства из ПриватБанка, получат подозрения независимо от фамилий

Подбор кандидатов в Антикоррупционный суд должен производиться представителями Евросоюза и США

Луценко: сказал Коломойскому о неприемлемости финансирования "радикального шоу Саакашвили" в центре Киева, но я ничего не диктую бизнесу

Луценко: мы с Сытником пришли к тому, что ошибочно публично сводить счеты

Луценко настаивает, что оснований для подозрения и избрания меры пресечения для Саакашвили и Дангадзе достаточно

В начале следующего года будут спецконфискованы еще 5 млрд грн Януковича и его окружения

Шевченковский райсуд Киева отпустил под домашний арест двух "титушек" по делу убийств активистов Евромайдана

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА