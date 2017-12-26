События

18:10 26.12.2017

Порошенко поручил Кабмину предоставить матпомощь заложникам и их семьям для адаптации

Порошенко поручил Кабмину предоставить матпомощь заложникам и их семьям для адаптации

Президент Украины Петр Порошенко поручил правительству предоставить материальную помощь украинцам, которые, как ожидается, в среду, 27 декабря, будут освобождены из плена боевиков.

"Он обратился к правительству относительно предоставления освобожденным украинцам и их семьям материальной помощи для того, чтобы облегчить их адаптацию", - сообщает пресс-служба главы Украинского государства после его встречи с родственниками заложников, находящихся в плену.

П.Порошенко также сообщил, что каждому из освобожденных украинцев будет предоставлена надлежащая медицинская помощь: "Я дал указание обеспечить каждому, кого мы возвращаем, соответствующее медицинское обследование и медицинскую помощь".

В свою очередь присутствующий на встрече глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что СБУ обеспечит проезд, проживание и размещение родственников освобожденных украинских заложников на период ожидания их возвращения.

Родственники заложников поблагодарили президента за его усилия и внимание к проблеме освобождения пленных и призвали и дальше "действовать совместно и быть объединенными".

Уполномоченный президента по вопросам реабилитации участников антитеррористической операции, ветеран АТО Вадим Свириденко заверил родственников, что "команда психологов, которая готова встретить освобожденных, сделает все, чтобы они вернулись в том состоянии, в котором они оставили своих родных".

Кроме того, первый вице-спикер Верховной Рады, представитель президента в Трехсторонней контактной группе по вопросам мирного урегулирования ситуации на Донбассе Ирина Геращенко подчеркнула, что "борьба шла за каждого человека". Она добавила, что работа по освобождению еще не завершена.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко отметил значение минских соглашений для освобождения украинцев из плена

В Одессе в среду ждут президента Порошенко

Порошенко поздравил украинцев с Рождеством Христовым по григорианскому календарю

Порошенко о победе "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже: Сделан значительный вклад в энергетическую безопасность Украины

Порошенко заявляет, что принял решительные шаги по усилению украинской группировки на Донбассе

Саакашвили опубликовал открытое письмо к Порошенко

Пресс-секретарь Порошенко обнародовал в Facebook письмо Саакашвили

Украинцы, проживающие в Португалии, стали весомой силой влияния в этой стране

Порошенко призывает Раду уточнить законодательство в сфере е-декларирования и деконцентрации земельных отношений

Порошенко сменил состав Совета по защите профдеятельности журналистов и свободы слова

ПОСЛЕДНЕЕ

Правительство Испании выводит из Каталонии подразделения полиции, направленные в регион из-за референдума о независимости

На Киевщине задержана чиновница поселкового совета получившая взятку автомобилем

Луценко: в следующем году хочу закрепить изменения в Генпрокуратуре и расширять "зону справедливости" на всю страну

Луценко заявляет, что бенефициары счетов, на которые выводились средства из ПриватБанка, получат подозрения независимо от фамилий

Подбор кандидатов в Антикоррупционный суд должен производиться представителями Евросоюза и США

Луценко: сказал Коломойскому о неприемлемости финансирования "радикального шоу Саакашвили" в центре Киева, но я ничего не диктую бизнесу

Луценко: мы с Сытником пришли к тому, что ошибочно публично сводить счеты

Луценко настаивает, что оснований для подозрения и избрания меры пресечения для Саакашвили и Дангадзе достаточно

В начале следующего года будут спецконфискованы еще 5 млрд грн Януковича и его окружения

Шевченковский райсуд Киева отпустил под домашний арест двух "титушек" по делу убийств активистов Евромайдана

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА