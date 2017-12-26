События

16:39 26.12.2017

Сайдик призывает стороны обеспечить достойные условия обмена заложников 27 декабря

Сайдик призывает стороны обеспечить достойные условия обмена заложников 27 декабря

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Мартин Сайдик приветствует договоренности об обмене заложников 27 декабря и призывает стороны обеспечить условия обмена на должном уровне.

"Я искренне приветствую тот факт, что стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами 27 декабря 2017 года. Это является тем важным шагом, которого так ждали как заключенные, так и их семьи. Данный гуманитарный жест имеет еще большее символическое значение в период рождественских и новогодних праздников", - говорится в заявлении М.Сайдика, переданном агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Он также призвал стороны "обеспечить достойные условия и выразить уважение к каждому человеку, подлежащему обмену".

Как сообщалось, обмен заложников на Донбассе запланирован на среду, 27 декабря, что подтвердила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

"27 декабря состоится освобождение 74 украинцев, мы в рамках освобождения передадим 306 тех, где это позволяет украинское законодательство", - написала она на своей странице в Фейсбук.

По информации российских СМИ, глава так называемой "ДНР" Александр Захарченко утверждает, что обмен запланирован на "час дня".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Названа дата обмена заложников на Донбассе

Грицак об освобождении из ОРДЛО заложников: мы хотим наших ребят вернуть домой как можно скорее и делаем для этого все возможное и невозможное

Видеоконференция гуманитарной подгруппы ТКГ по заложникам состоится сегодня в полдень

И.Геращенко заявляет о необходимости дополнительной верификации списков на обмен

Переговоры по обмену заложниками наталкиваются на ряд проблем, включая нежелание запрашиваемых ОРДЛО лиц возвращаться туда – Кучма

"ДНР"/"ЛНР" отказали УВКПЧ ООН в доступе к удерживаемым ими людям, что вызывает опасения по условиям их содержания

Около 4,5 тыс. украинцев и поляков приняли участие в двусторонней программе обмена для молодёжи

Геращенко отправилась в США для обсуждения вопросов безопасности на Донбассе и освобождения заложников

И.Геращенко: 168 украинских заложников удерживаются на временно оккупированной территории Донбасса

Лутковская обратилась к главе НСЖУ с предложением объединить усилия по защите прав украинских журналистов-заложников

ПОСЛЕДНЕЕ

Луганские спасатели получили новую технику и оборудование

Заседание Окружного админсуда Киева по иску Саакашвили к ГМС назначено на 3 января

В Египте казнили 15 человек, напавших на КПП на Синае в 2013 году

Полицейские задержали членов ОПГ, похищавшей и убивавшей людей в Киеве

На сегодня задачи в зоне АТО выполняют около 5 тыс. бойцов Нацгвардии – командующий

Командующий Нацгвардии обещает повышение зарплат военнослужащих в следующем году

Навести порядок на Донбассе после возврата под контроль границы только гуманитарными миссиями не получится – Аллеров

Аллеров ратует за поиск нового международного механизма по урегулированию конфликта на Донбассе и введение миротворцев ООН

Суд вернул загранпаспорт сыну Авакова и постановил снять с него электронный браслет

Убийцы журналиста Шеремета по-прежнему не установлены - Князев

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА