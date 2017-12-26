Сайдик призывает стороны обеспечить достойные условия обмена заложников 27 декабря

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Мартин Сайдик приветствует договоренности об обмене заложников 27 декабря и призывает стороны обеспечить условия обмена на должном уровне.

"Я искренне приветствую тот факт, что стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами 27 декабря 2017 года. Это является тем важным шагом, которого так ждали как заключенные, так и их семьи. Данный гуманитарный жест имеет еще большее символическое значение в период рождественских и новогодних праздников", - говорится в заявлении М.Сайдика, переданном агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Он также призвал стороны "обеспечить достойные условия и выразить уважение к каждому человеку, подлежащему обмену".

Как сообщалось, обмен заложников на Донбассе запланирован на среду, 27 декабря, что подтвердила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

"27 декабря состоится освобождение 74 украинцев, мы в рамках освобождения передадим 306 тех, где это позволяет украинское законодательство", - написала она на своей странице в Фейсбук.

По информации российских СМИ, глава так называемой "ДНР" Александр Захарченко утверждает, что обмен запланирован на "час дня".