События

15:45 26.12.2017

Луганские спасатели получили новую технику и оборудование

Луганские спасатели получили новую технику и оборудование

 Накануне новогодних праздников спасатели Луганской области получили новую технику и оборудование от Госслужбы Украины по ЧС и руководства области, сообщает пресс-служба украинского МВД.

"От ГСЧС в территориальные подразделения Службы в Луганской области переданы 4 пожарно-спасательных автомобиля на базе шасси МАЗ общей стоимостью более 18 млн грн, а также специальный аварийно-спасательный автомобиль на базе Volkswagen Caddy, который стоит 75 тыс. евро", - сообщает пресс-служба МВД в официальном аккаунте министерства в Фейсбук во вторник.

Также 7 специальных оперативно-пиротехнических автомобилей Mitsubishi L200, автокран, самосвал и грузовик на базе МАЗ для проведения пиротехнических работ спасатели получили от руководства области.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Киевавтодор" привел в готовность более сотни единиц снегоуборочной техники из-за мокрого снега

До тысячи единиц автотехники закупят для ВСУ в 2018

Новая техника, переданная в Житомирской области, направится в зону АТО или пойдет в резерв

Порошенко заявил о формировании резерва военной техники впервые с 2014 года

Пьяный эстонец застрял в дупле, его извлекли оттуда с помощью бензопилы

Большинство вооружения, представленного на выставке в Киеве, отправится через неделю в зону АТО

Техника с выставки на День Независимости в Киеве отправится в зону АТО

США решили не запрещать провоз ноутбуков на авиарейсах из Европы – газета

Около 7 тыс. спасателей будут круглосуточно дежурить в период майских праздников – ГСЧС

В Эстонию прибудет первая партия боевой техники батальона НАТО

ПОСЛЕДНЕЕ

Сайдик призывает стороны обеспечить достойные условия обмена заложников 27 декабря

Заседание Окружного админсуда Киева по иску Саакашвили к ГМС назначено на 3 января

В Египте казнили 15 человек, напавших на КПП на Синае в 2013 году

Полицейские задержали членов ОПГ, похищавшей и убивавшей людей в Киеве

На сегодня задачи в зоне АТО выполняют около 5 тыс. бойцов Нацгвардии – командующий

Командующий Нацгвардии обещает повышение зарплат военнослужащих в следующем году

Навести порядок на Донбассе после возврата под контроль границы только гуманитарными миссиями не получится – Аллеров

Аллеров ратует за поиск нового международного механизма по урегулированию конфликта на Донбассе и введение миротворцев ООН

Суд вернул загранпаспорт сыну Авакова и постановил снять с него электронный браслет

Убийцы журналиста Шеремета по-прежнему не установлены - Князев

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА