Луганские спасатели получили новую технику и оборудование

Накануне новогодних праздников спасатели Луганской области получили новую технику и оборудование от Госслужбы Украины по ЧС и руководства области, сообщает пресс-служба украинского МВД.

"От ГСЧС в территориальные подразделения Службы в Луганской области переданы 4 пожарно-спасательных автомобиля на базе шасси МАЗ общей стоимостью более 18 млн грн, а также специальный аварийно-спасательный автомобиль на базе Volkswagen Caddy, который стоит 75 тыс. евро", - сообщает пресс-служба МВД в официальном аккаунте министерства в Фейсбук во вторник.

Также 7 специальных оперативно-пиротехнических автомобилей Mitsubishi L200, автокран, самосвал и грузовик на базе МАЗ для проведения пиротехнических работ спасатели получили от руководства области.