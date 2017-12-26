Заседание Окружного админсуда Киева по иску Саакашвили к ГМС назначено на 3 января

Заседание Окружного административного суда Киева по иску экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михэила Саакашвили, обжаловавшего действия Государственной миграционной службы Украины в связи обращением о предоставлении ему статус лица, нуждающегося в дополнительной защите, продолжится 3 января.

Соответствующее решение приняла судья Окружного административного суда Киева Татьяна Скочок на подготовительном заседании во вторник. По ее словам, следующее заседание назначено на 15:00 3 января 2018 года.

Комментируя данное решение суда, М.Саакашвили назвал его "еще одной маленькой победой".

"Сегодня окружной админ суд должен был по указанию Банковой отменить мой статус лица, пользующегося защитой, чтобы экстрадировать меня до нового года. Суд отказался принимать решение и отложил заседание как минимум до 3-го января, так что Новый год я точно буду встречать в Киеве", - написал политик в своей странице в соцсети Фейсбук во вторник днем.

Ранее Апелляционный суд Киева также перенес рассмотрение жалобы прокуратуры на решение Печерского районного суда Киева об отказе в домашнем аресте М.Саакашвили на 3 января 2018 года.

Как сообщалось, М.Саакашвили заявил о намерении оспорить приказ Управления Государственной миграционной службы в Киевской области, которым отказано ему в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите.

3 ноября Окружной административный суд Киева открыл производство по иску М.Саакашвили к Управлению Государственной миграционной службы (ГМС) Украины в Киевской области.

Как пояснила пресс-служба Окружного админсуда, истец просит суд признать незаконным бездействие Управления ГМС в Киевской области по проведению рассмотрения заявления М.Саакашвили о признании его лицом, которое нуждается в дополнительной защите, поданном в это управление 26 октября.

Кроме того, истец просит обязать Управление ГМС в Киевской области рассмотреть в соответствии с требованиями закона Украины "О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите" заявление М.Саакашвили о признании его лицом, которое нуждается в дополнительной защите (это заявление подано в ГУ ГМС во Львовской области 11 сентября).