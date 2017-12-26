Аллеров ратует за поиск нового международного механизма по урегулированию конфликта на Донбассе и введение миротворцев ООН

Командующий Национальной гвардией Украины Юрий Аллеров ратует за введение миротворческой миссии ООН на Донбасс и указывает на необходимость выработки нового международного формата по урегулированию конфликта.

"Разные "договоренности" и "форматы" - либо полумертвые, либо уже исчерпали себя. Надо искать другой выход из ситуации. В некоторых вопросах мы зашли в тупик, а решение конфликта претит как интересам России, так и интересам наших, украинских политиков. Но надо, все же, садиться и разговаривать. Возможно в формате Украина-Европа-США-Россия", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос о том, могло бы введение миротворческой миссии ООН переломить ситуацию с безопасностью в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе, Ю.Аллеров сказал: "Еще сразу после назначения командующим Национальной гвардией Украины (30 декабря 2015 года - ИФ) я говорил, что лишь миссия, позволяющая взять под контроль границу, не допустит приток вооружения, боеприпасов и новых формирований".

"Это позволит нам решить все проблемные вопросы, которые есть на этих территориях – как политические, так экономические", - подчеркнул командующий Нацгвардии Украины.

Полный текст интервью будет опубликован на главной странице агентства в разделе "Эксклюзивные интервью".