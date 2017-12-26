США и Китай договорись о "горячей линии" по ситуации на Корейском полуострове

Соединенные Штаты и Китай договорились открыть "горячую линию" связи для обмена информацией, связанной с реализацией санкций против КНДР и ситуацией на Корейском полуострове, сообщила во вторник южнокорейская газета JoongAng Daily.

По ее данным, связь будет поддерживаться между соответствующими военными структурами двух стран "для прямого обмена разведывательной информацией о Северной Корее".

Создание новой "горячей линии", считает газета, "может служить прямым каналом связи между Вашингтоном и Пекином по военной линии на случай кризиса на Корейском полуострове".

Газета отмечает, что на минувшей неделе министр обороны США Джим Мэттис посетил четыре американские военные базы, и, как пишет издание, "предупредил, что над Корейским полуостровом собираются грозовые облака, отметив, что нет причин думать о кризисе оптимистично".

"Эти заявления Мэттиса, который отличается сдержанностью в отношении военных методов урегулирования ситуации, свидетельствуют о растущей возможности военного конфликта на полуострове", - делает вывод JoongAng Daily.