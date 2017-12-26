События

04:39 26.12.2017

США и Китай договорись о "горячей линии" по ситуации на Корейском полуострове

США и Китай договорись о "горячей линии" по ситуации на Корейском полуострове

Соединенные Штаты и Китай договорились открыть "горячую линию" связи для обмена информацией, связанной с реализацией санкций против КНДР и ситуацией на Корейском полуострове, сообщила во вторник южнокорейская газета JoongAng Daily.

По ее данным, связь будет поддерживаться между соответствующими военными структурами двух стран "для прямого обмена разведывательной информацией о Северной Корее".

Создание новой "горячей линии", считает газета, "может служить прямым каналом связи между Вашингтоном и Пекином по военной линии на случай кризиса на Корейском полуострове".

Газета отмечает, что на минувшей неделе министр обороны США Джим Мэттис посетил четыре американские военные базы, и, как пишет издание, "предупредил, что над Корейским полуостровом собираются грозовые облака, отметив, что нет причин думать о кризисе оптимистично".

"Эти заявления Мэттиса, который отличается сдержанностью в отношении военных методов урегулирования ситуации, свидетельствуют о растущей возможности военного конфликта на полуострове", - делает вывод JoongAng Daily.

 

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Трамп рассказал о своей борьбе против нападок на "счастливое Рождество"

Трамп намерен одобрить поставку в Украину противотанковых ракет

В Китае за три года закрыты 13 тыс. вебсайтов

В Китае крупнейший в мире самолет-амфибия совершил первый полет

Северная Корея продолжит работы по обеспечению "ядерного сдерживания" в целях самозащиты

Маккейн назвал решение США поставлять Украине ПТУР Javelin шагом в правильном направлении

ФБР предотвратило теракт в Сан-Франциско, запланированный на Рождество

Трамп намерен одобрить поставку в Украину противотанковых ракет

Китай призвал к мирному решению северокорейской ядерной проблемы

СБ ООН единогласно ужесточил санкции против Северной Кореи

ПОСЛЕДНЕЕ

В Мариуполе экологи предлагают снижать производство на меткомбинатах "Метинвеста" при неблагоприятных метеоусловиях

В Турции по подозрению в связях с ИГ задержали за последнюю неделю более 100 человек

Во Львове вечером сработали сирены оповещения, проводится проверка

В Киеве ночью и утром ожидается туман

В швейцарских Альпах за последние дни от лавин погибли трое альпинистов

Боевики нарушили перемирие, осуществив обстрел позиций ВСУ в районе Павлополя

Впервые после объявления перемирия день в АТО прошел без нарушения режима прекращения огня

Полиция задержала несовершеннолетнего сталкера в зоне ЧАЭС

Саакашвили заявляет, что украинская власть хочет отказать ему в статусе "временной защиты"

В Москве автобус упал в подземный переход, есть жертвы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА