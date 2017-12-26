В Мариуполе экологи предлагают снижать производство на меткомбинатах "Метинвеста" при неблагоприятных метеоусловиях

Председатель комиссии Мариупольского городского совета по вопросам социальной защиты, охраны здоровья и экологии Максим Бородин предлагает снижать производство на металлургических предприятиях группы "Метинвест" - ММК им. Ильича и "Азовстали" - при неблагоприятных метеорологических условиях с целью улучшения экологической ситуации в городе.

"Мы не видим достаточных усилий предприятий по снижению производства в момент ухудшения погодных условий (НМУ). Логика же простая и она даже прописана документально: если ухудшаются погодные условия, которые не дают выбросам нормально рассеиваться, предприятия должны уменьшать производственный цикл! Что вместо этого? Вместо этого на ККЦ (кислородно-конвертерный цех - ИФ) МК "Азовстали" из 30 плавок в сутки, мы получаем 45. "Потому что есть заказ". И плевать на погодные условия, когда весь Левобережный район задыхается, а астматики обрывают телефон скорой помощи", - отмечает глава комиссии горсовета в своей публикации на местном сайте 0629.com.ua в понедельник.

Депутат опасается, что в следующем году ситуация ухудшится, исходя из планов повышения производства.

"Что можно говорить о следующем годе, когда нам с вами прямо говорят о запланированном увеличении объема производства на 2018 г на обоих комбинатах? И даже уже в городской бюджет заложили прибыли от этого прироста. Ведь к этому времени никаких серьезных экологических модернизаций закончено не будет, и соответственно, мы получим еще больше вредных выбросов от обоих заводов!", - констатирует глава комиссии.

При этом депутат подверг резкой критике экологическую ситуацию на производстве на Мариупольском меткомбинате (ММК) им. Ильича, в частности - доменного производства, особенно - в моменты слива чугуна. Эколог оценил как архаичный существующий способа борьбы с выбросами металлической пыли в виде подавления азотом бурого дыма - его в развитых странах нет.

"Там используют литейные дворы с полным укрытием и газоочистками. У нас же на ММК им. Ильича выбросы в виде пыли не собираются и фильтруются, а подавляются азотом! Говорить о достаточной эффективности таких мер не приходится. Иначе мы бы не видели бурых облаков над доменным производством, и соседние жилые дома утратили бы бурый окрас", - подчеркивает М. Бородин.

Глава комиссии при этом напомнил, что жители города 11 декабря текущего года наблюдали над доменным цехом мощные выбросы дыма, отметив, что представитель "Метинвеста" Александр Филоненко признал вину предприятия в случившемся. Вместе с тем, эколог требует наложения значительного штрафа за загрязнение окружающей среды, обвинив в благосклонности к нарушителям экозаконодательства руководителя департамента по вопросам экологии, энергоменеджмента, охраны труда и гражданской безопасности Мариупольского горсовета Ваагна Мнацаканяна.

М. Бородин констатирует, что заявления о сложном материальном положении компании и соответственно невозможности производить модернизации быстрее. выглядят странно, когда прибыль акционеров растет. При этом эколог подчеркивает, что на европейских заводах группы менеджмент не может себе позволить из года в год переносить мероприятия по модернизации и при этом продолжать работать с сумасшедшими выбросами в атмосферу и в воду.

"Там все просто - или тебе останавливают производство, или ты платишь сумасшедшие штрафы за выбросы до момента модернизации, и это очень стимулирует ускориться", - говорит эколог, добавляя, что на "Азовстали" в течение 5 лет действия предыдущего разрешения на выбросы для конвертерного производства не было сделано даже проекта по снижению выбросов. "Местные институты не смогли нам предложить решение, а зарубежные делают дорого", так прозвучало объяснение.

"Может, привлечение иностранных фирм не казалось бы таким дорогим, если бы в конце 2016 года Минприроды не выдало новые разрешения МК "Азовсталь" и за каждый день работы ККЦ завод платил бы порядка 1 млн гривен штрафов? Боюсь показаться пессимистом, но есть большая вероятность, что и в конце уже действующих разрешений на выбросы "Азовстали" мы опять услышим об очередных "объективных" причинах отсутствия модернизации ККЦ", - прогнозирует эксперт.

В свою очередь на своей странице в Facebook М. Бородин уточняет, что экологи, большинство мариупольских активистов, выступают за нормальный диалог и конструктивный подход в вопросах экологии, а не за закрытие предприятий, "Но при условии, что с нами не играют краплеными картами".

"В любом случае мы и дальше будем делать все возможное для контроля за экологией и создания разумного давления на загрязнителей, и это долгая и системная работа. Поставили камеры, собираем деньги на газоанализаторы и это только начало пути. Главное не быть равнодушными и не просто наблюдать за всем со стороны", - резюмирует председатель депутатской комиссии Мариупольского горсовета.

Как сообщалось, Мариупольская передвижная лаборатория "Атмосфера" в сентябре текущего года провела исследования состояния воздуха в Мариуполе по 9 ингредиентам, которые показали превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) сероводорода в среднем в три раза. По мнению В. Мнацаканяна, для снижения загрязнения атмосферы метпредприятиям необходимо разрабатывать дополнительные мероприятия.

ММК им. Ильича и "Азовсталь" входят в группу "Метинвест".