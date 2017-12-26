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01:51 26.12.2017

В Турции по подозрению в связях с ИГ задержали за последнюю неделю более 100 человек

Правоохранительные органы Турции за минувшую неделю задержали, по меньшей мере, 112 человек по подозрению в связях с террористической группировкой ИГ, сообщает в понедельник Анатолийское агентство новостей.

По данным агентства, в частности, антитеррористические подразделения провели три операции в девяти районах Стамбула, где были взяты под стражу 69 человек.

Среди задержанных в Стамбуле - семейная пара из Франции.

Задержания также прошли в провинциях Измир, Бурса, Кахраманмараш и Эскишехир.

Издание напоминает, что в результате атак боевиков ИГ в Турции погибли более 300 человек.

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Интерфакс-Украина
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