События

22:53 25.12.2017

В швейцарских Альпах за последние дни от лавин погибли трое альпинистов

В швейцарских Альпах за последние дни от лавин погибли трое альпинистов

ШВЕЙЦАРИЯ-АЛЬПЫ-ЛАВИНЫ-ЖЕРТВЫ

 

В швейцарских Альпах за последние дни от лавин погибли трое альпинистов

 

Брюссель. 25 декабря. ИНТЕРФАКС - Трое альпинистов стали жертвами схода лавин в швейцарских Альпах за последние три дня, сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на местную полицию.

Так, в понедельник в кантоне Вале на юге страны лавина настигла 39-летнего местного жителя. Его товарищи вскоре нашли пострадавшего, однако впоследствии прибывшие на место событий спасатели диагностировали его смерть.

Еще один альпинист - 29-летняя гражданка Швейцарии - погибла в том же кантоне в минувшую субботу.

Гибель еще одного альпиниста была зафиксирована в кантоне Граубюнден (Гризон) на востоке Швейцарии. 31-летний француз попал под лавину во время одиночного восхождения на гору Глатванг, высота которой составляет 2376 м. Впоследствии тело погибшего после нескольких часов поисков было найдено под трехметровой толщей снега.

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