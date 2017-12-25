Впервые после объявления перемирия день в АТО прошел без нарушения режима прекращения огня

Впервые после начала новогодне-рождественского перемирия день в зоне проведения антитеррористической операции прошел без нарушений режима прекращения огня, сообщают в пресс-центре штаба АТО в сводке по состоянию на 18.00 понедельника

"Сегодняшний день в районе проведения АТО, впервые после вступления в силу новогодне-рождественского перемирия, прошел без нарушений режима прекращения огня. По состоянию на 18.00 вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела", - говорится в сводке, опубликованной на странице пресс-центра штаба.

По данным штаба, подразделения вооруженных сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются Минских договоренностей.

В штабе АТО подчеркивают необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с рождественскими и новогодними праздниками, и подтверждают приверженность соблюдению устойчивого прекращения огня.