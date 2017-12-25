События

18:16 25.12.2017

Полиция задержала несовершеннолетнего сталкера в зоне ЧАЭС

Полиция задержала несовершеннолетнего сталкера в зоне ЧАЭС

Ночью вблизи отселенного села Залесье сотрудники отдела полиции зоны ЧАЭС обнаружили двух юношей - 17-летний житель столицы вместе с 18-летним товарищем из Киевской области незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма.

Как сообщает полиция Киевской области, за нарушение требований радиационной безопасности полицейские составили административный протокол по ст.46-1 КоАП.

Материал направлен в Ивановской районного суда Киевской области для принятия решения. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Интерфакс-Украина
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