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16:01 25.12.2017

Саакашвили заявляет, что украинская власть хочет отказать ему в статусе "временной защиты"

Саакашвили заявляет, что украинская власть хочет отказать ему в статусе "временной защиты"

Лидер партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеил Саакашвили заявляет, что украинская власть хочет отказать ему в статусе «временной защиты» и тем самым создать условия для выдворения из страны.

"Во вторник, 26 декабря, в 13:30 у меня суд, в высшем Административном суде (Киев ул. Пётра Болбачана, 8, корпус 1), где власть хочет отказать мне в статусе «временной защиты» и тем самым создает условия для выдворения меня из страны. Завтра я иду на суд и приглашаю туда тех, кому небезразличен вопрос справедливости в Украине", - написал М. Саакашвили в "Фейсбук" в понедельник.

Он также подчеркнул: "Министр Петренко (министр юстиции Павел Петренко – ИФ) врет, у украинской власти нет ни одного законного инструмента экстрадировать постоянного жителя Украины, коим я являюсь по украинскому и международному законодательству. Всякое действие по экстрадиции превратит этого министра и его начальника в уголовных преступников ".

Как сообщалось М. Саакашвили также вызвали на допрос в главное управление СБУ в Киеве на 26 декабря на 11.00. По словам адвоката Павла Богомазова, М.Саакашвили намерен прийти на допрос.

Недавно М. Саакашвили, как заявил его адвокат Руслан Чернолуцкий подал иск к Министерству юстиции Украины о признании незаконной экстрадиционной проверки в отношении него. Иск был подан, в частности, потому, что Украина уже дважды отказывала Грузии в экстрадиции Саакашвили. "Мы считаем, что инициирование опять же начала и продолжения этой так называемой экстрадиционной проверки, а мы получили на наши запросы ответы от Министерства юстиции и от Генеральной прокуратуры, что да, действительно такая процедура начата в конце октября. Она согласно УПК должна длиться 60 дней и по нашей информации, которую мы получили несколько дней назад, эта экстрадиционная проверка скорее всего будет завершена до конца этого месяца. А это значит, что мы не можем спрогнозировать законность принятых решений постановления об экстрадиции и считаем, что сама процедура экстрадиции является незаконной", — сказал адвокат.

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