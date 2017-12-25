События

13:58 25.12.2017

Подрыв машины экс-замначальника Харьковского главка полиции квалифицируется как посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа

Подрыв машины экс-замначальника Харьковского главка полиции квалифицируется как посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа

Полиция открыла уголовное производство по факту подрыва внедорожника экс-начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области, начальника отдела оперативных разработок в восточном регионе управления оперативных разработок Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины Николая Черемухина.

"Факт события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное заключение",- сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В информации также отмечается, что в ходе осмотра места происшествия было установлено, что повреждения передней части внедорожника произошло в результате взрыва прикрепленных к авто взрывоопасных предметов. Также незначительные повреждения получили 7 автомобилей, которые были припаркованы рядом с внедорожником полицейского.

Как сообщалось, ранее источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту агентства Интерфакс-Украина, что в понедельник утром во дворе дома по ул.Культуры подорвали машину Н.Черемухина, в результате происшествия никто не пострадал.

"Говорят, был слышен хлопок в 7-30. А под машиной обнаружили еще три неразорвавшиеся гранаты. Скорее всего, заложили, 4 гранаты, которые должны были взорваться при начале движения автомобиля, но одна взорвалась раньше времени", - сказал источник.

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