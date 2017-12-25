Во вторник достаточно тепло и без существенных осадков

В ближайшие сутки погоду будет определять теплая воздушная масса, в которой формируется область повышенного атмосферного давления.

Как сообщает Укргидрометцентр, в Украине без существенных осадков, лишь в Черниговской и Сумской областях ночью небольшой мокрый снег и дождь.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла, на юге до 10° тепла.

В Киеве - без существенных осадков, температура ночью 0-2° тепла, днем 5-7° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 26 декабря самая высокая температура днем была 10,4 ° в 2015г., самая низкая ночью -19,7 ° в 1948г.

В среду, 27 декабря, без существенных осадков, лишь в Карпатах и Закарпатье дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла, на юге 7-12°.

В Киеве 27 декабря без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.Температура ночью 0-2° тепла, днем 4-6° тепла.