ДТП на Полтавщине с участием микроавтобуса и грузовика: есть жертвы

Один человек погиб и один получил травмы в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Полтавской области.

Как сообщает отдел коммуникации облполиции, около 5.20 утра в понедельник вблизи села Новофедоровка Чутовского района на автодороге Киев - Харьков - Довжанский произошло столкновение микроавтобуса «Mercedes Benz Sprinter», который двигался в направлении Харькова, и грузового автомобиля «MAN», ехавшего в полтавском направлении.

После столкновения микроавтобус под управлением 38-летнего жителя Сумской области съехал в кювет, грузовик частично сошел на обочину и перекрыл полосу движения в направлении города Харьков.

В результате аварии 2 человека (водитель микроавтобуса и 41-летняя пассажир, жительница Харьковщины) с телесными повреждениями доставлены в районную больницу. От полученных травм водитель впоследствии скончался.

Работает следственно-оперативная группа, Устанавливаются все обстоятельства и причины автомобильной аварии. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Заторов на указанном участке дороги нет, проводятся мероприятия по ликвидации последствий столкновения.