События

11:43 25.12.2017

В Берлине мужчина на авто с канистрами бензина пытался протаранить штаб-квартиру социал-демократов

Мужчина въехал на автомобиле в здание штаб-квартиры Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Берлине, сообщает в понедельник агентство ДПА.

Инцидент произошел в воскресенье вечером, однако полиция сообщила о нем только в понедельник. Мужчина в возрасте 58 лет, который был за рулем автомобиля, сообщил задержавшим его сотрудникам полиции, что он хотел совершить самоубийство.

Сейчас виновник инцидента находится в больнице с незначительными травмами. Полиция проводит расследование по подозрению в попытке поджога, так как внутри машины находилось несколько канистр с бензином и бутылок с жидкостью для розжига. После аварии автомобиль ненадолго загорелся.

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Интерфакс-Украина
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