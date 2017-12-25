События

10:14 25.12.2017

За сутки КПВВ "Станица Луганская" воспользовалось 32,3 тыс. человек

За сутки КПВВ "Станица Луганская" воспользовалось 32,3 тыс. человек

За прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 32,3 тыс. лиц и 4,5 тыс. транспортных средств, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Кроме того, в КПВВ "Марьинка" пограничники Краматорского отряда зафиксировали случай, когда гражданин Украины пытался беспрепятственно пересечь линию разграничения за денежное вознаграждение. На свое предложение он получил от пограничников категорический отказ, после чего пограничники передали нарушителя представителям Национальной полиции в Донецкой области.

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Интерфакс-Украина
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