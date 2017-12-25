События

10:12 25.12.2017

На Филиппинах при лобовом столкновении автобусов погибли 20 паломников

На Филиппинах при лобовом столкновении автобусов погибли 20 паломников

По меньшей мере 20 человек погибли на трассе на Филиппинах при лобовом столкновении двух автобусов, сообщила местная полиция.

Один из автобусов, в котором члены большой семьи следовали в храм на молебен в честь католического Рождества, врезался в другой автобус, в результате 20 пассажиров первого погибли, девять получили ранения.

Во втором автобусе пострадали 15 человек.

По результатам предварительного расследования, водитель первого автобуса, нарушив правила, выехал на полосу встречного движения, что послужило причиной аварии.

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Интерфакс-Украина
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