На Филиппинах при лобовом столкновении автобусов погибли 20 паломников

По меньшей мере 20 человек погибли на трассе на Филиппинах при лобовом столкновении двух автобусов, сообщила местная полиция.

Один из автобусов, в котором члены большой семьи следовали в храм на молебен в честь католического Рождества, врезался в другой автобус, в результате 20 пассажиров первого погибли, девять получили ранения.

Во втором автобусе пострадали 15 человек.

По результатам предварительного расследования, водитель первого автобуса, нарушив правила, выехал на полосу встречного движения, что послужило причиной аварии.