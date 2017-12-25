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04:26 25.12.2017

Координатор ООН потребовал обеспечить доставку гуманитарной помощи в Йемен

Координатор ООН по чрезвычайной помощи Марк Лоукок заявил, что все порты Йемена должны быть открытыми для доставки гуманитарных грузов и для торговых судов.

"Я по-прежнему глубоко озабочен продолжающимся кризисом в Йемене, где 22 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи, из них 8,4 млн уже пребывают на грани голода", – говорится в распространенном им заявлении.

Для преодоления такой ситуации важно, чтобы все порты Йемена были открыты для коммерческих судов и транспорта, доставляющего гуманитарные грузы, отметил М.Лоукок.

Он подчеркнул, что продолжит работу со всеми заинтересованными сторонами, поскольку решение этого вопроса "является срочным", доставки "критически необходимого груза должны выйти на стабильный адекватный уровень".

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